БАКУ/Trend/ - В Баку стартовал азербайджано-турецкий инвестиционный форум, сообщает в четверг Trend.

В рамках форума будут рассмотрены возможности расширения азербайджано-турецкого сотрудничества по различным направлениям, подписаны инвестиционные соглашения и соглашения о сотрудничестве.

В мероприятии принимают участие более 600 представителей государственных учреждений и частного сектора из обеих стран.

В рамках форума пройдут панельные сессии, охватывающие секторы инвестиций, торговли, сельского хозяйства, оборонной промышленности, “зеленой” энергетики, оздоровительного туризма.

Наряду с этим будут организованы встречи B2B между предпринимателями.