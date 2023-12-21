Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 20 декабря повысилась на 1,4 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 85,35 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 1,32 доллара (до 83,63 доллара за баррель).

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась на 1,21 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 63,22 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 20 декабря повысилась на 1,7 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 81,87 доллара за баррель.

Официальный курс на 21 декабря составляет 1,7 AZN/1 USD.

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