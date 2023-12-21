Совместные проекты, реализуемые частным сектором, играют важную роль в развитии экономики Азербайджана и Турции - Микаил Джаббаров

БАКУ/Trend/ - Совместные проекты, реализуемые частным сектором, играют важную роль в развитии экономики Азербайджана и Турции.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров

в ходе церемонии открытия азербайджано-турецкого инвестиционного форума.

"Эти проекты означают укрепление нашего братства, развитие ненефтяного сектора, повышение благосостояния, конкурентоспособную продукцию и открытие новых рабочих мест", - добавил министр.

Джаббаров отметил, что реализуемые по совместной инициативе и участию Азербайджана и Турции мегапроекты, способствующие региональному развитию и безопасности, имеют глобальное значение.

"Эффективное сотрудничество в сфере энергетики, подписанные документы, успешно реализованные совместные инициативы и проекты еще больше укрепляют позиции наших стран на международной арене, играют важную роль в региональном энергообеспечении. Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, Южный газовый коридор имеют большое значение в формировании энергетической инфраструктуры между Европой и Азией", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал азербайджано-турецкий инвестиционный форум, сообщает в четверг Trend.

В рамках форума будут рассмотрены возможности расширения азербайджано-турецкого сотрудничества по различным направлениям, подписаны инвестиционные соглашения и соглашения о сотрудничестве.

В мероприятии принимают участие более 600 представителей государственных учреждений и частного сектора из обеих стран.

В рамках форума пройдут панельные сессии, охватывающие секторы инвестиций, торговли, сельского хозяйства, оборонной промышленности, “зеленой” энергетики, оздоровительного туризма.