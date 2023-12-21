Омер Болат назвал объем товарооборота между Азербайджаном и Турцией с начала года

БАКУ /Trend/ - Объем товарооборота между Азербайджаном и Турцией с января по ноябрь 2023 года составил 6,7 миллиарда долларов.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал министр торговли Турции Омер Болат в ходе церемонии открытия азербайджано-турецкого инвестиционного форума.

По его словам, экспорт Турции за этот период в Азербайджан составил 2,5 миллиарда долларов, а импорт из Азербайджана - 4,2 миллиарда долларов.

Министр отметил, что за весь 2022 год объем товарооборота между странами был меньше показателя 11 месяцев 2023 года. Тогда товарооборот за год составил 6,5 миллиарда долларов. Экспорт в Азербайджан - 2,5 миллиарда долларов, импорт из Азербайджана - около 4 миллиардов долларов.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал азербайджано-турецкий инвестиционный форум.

В рамках форума будут рассмотрены возможности расширения азербайджано-турецкого сотрудничества по различным направлениям, подписаны инвестиционные соглашения и соглашения о сотрудничестве.

В мероприятии принимают участие более 600 представителей государственных учреждений и частного сектора из обеих стран.

В рамках форума пройдут панельные сессии, охватывающие секторы инвестиций, торговли, сельского хозяйства, оборонной промышленности, “зеленой” энергетики, оздоровительного туризма.