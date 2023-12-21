Турция готова поделиться опытом с Азербайджаном на пути вступления в ВТО - Омер Болат

БАКУ /Trend/ - Турция готова поделиться своим опытом с Азербайджаном на пути вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Как передает в четверг Trend, об этом сказал министр торговли Турции Омер Болат в ходе церемонии открытия азербайджано-турецкого инвестиционного форума.

"Мы удовлетворены конструктивным сотрудничеством, которое мы сформировали с Азербайджаном в рамках Организации тюркских государств. Мы также готовы поделиться своим опытом с Азербайджаном на пути вступления в ВТО",- сказал он.

По его словам, соглашение о преференциальной торговле между странами имеет важную роль с точки зрения достижения в максимально короткие сроки целей по объему товарооборота.

"Мы максимально быстро завершим внутренние процессы утверждения Дополнительного протокола по расширению соглашения о преференциальной торговле", - сказал министр.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал азербайджано-турецкий инвестиционный форум.

В рамках форума будут рассмотрены возможности расширения азербайджано-турецкого сотрудничества по различным направлениям, подписаны инвестиционные соглашения и соглашения о сотрудничестве.

В мероприятии принимают участие более 600 представителей государственных учреждений и частного сектора из обеих стран.

В рамках форума пройдут панельные сессии, охватывающие секторы инвестиций, торговли, сельского хозяйства, оборонной промышленности, “зеленой” энергетики, оздоровительного туризма.