Омер Болат назвал количество турецких компаний в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане действуют 5 700 турецких компаний.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал министр торговли Турции Омер Болат в ходе церемонии открытия азербайджано-турецкого инвестиционного форума.

"В то же время, в Турции работают 2 800 азербайджанских компаний", - подчеркнул министр.

По его словам, создание рабочих мест и передача опыта компаниями двух стран имеет важную роль для двухсторонних отношений Азербайджана и Турции.

"Азербайджанские компании в Турции работают в таких сферах, как производство, строительство, образование, недвижимость, здравоохранение, оптовая и розничная торговля, транспорт и добыча полезных ископаемых", - добавил министр.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал азербайджано-турецкий инвестиционный форум.

В рамках форума будут рассмотрены возможности расширения азербайджано-турецкого сотрудничества по различным направлениям, подписаны инвестиционные соглашения и соглашения о сотрудничестве.

В мероприятии принимают участие более 600 представителей государственных учреждений и частного сектора из обеих стран.

В рамках форума пройдут панельные сессии, охватывающие секторы инвестиций, торговли, сельского хозяйства, оборонной промышленности, "зеленой" энергетики, оздоровительного туризма.

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