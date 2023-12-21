Начаты проектные работы на ж/д, которая соединит западные районы с Нахчываном - Рахман Гумматов

БАКУ/ Trend/ - Начаты проектные работы на железнодорожной линии, которая соединит западные районы с Нахчываном.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов в ходе панельного выступления в рамках азербайджано-турецкого инвестиционного форума.

По его словам, этот вопрос обсуждается с Ираном.

"Наши железнодорожные специалисты вместе с иранскими коллегами уже работают над маршрутом дороги. Начаты проектные работы", - подчеркнул он.

Отметим, что предложенный Азербайджаном проект Зангезурского коридора направлен на установление транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой, проходящего через территорию Армении. Этот маршрут обладает большим потенциалом и мог бы стать одним из продолжений проекта "Один пояс - один путь", а также частью коридора Север-Юг.

Создание новой транспортной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, в том числе начало функционирования Зангезурского коридора, сыграет решающую роль с точки зрения открытия нового транспортного узла на маршруте Среднего коридора.

С этой точки зрения важно принятие совместных эффективных мер в направлении полной реализации транспортно-транзитного потенциала региона, увеличения и диверсификации товарооборота, упрощения и совершенствования транзитных процедур.

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