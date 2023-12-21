БАКУ /Trend/ - Ведутся работы по процессу сертификации нафталанской нефти.

Как передает в четверг Trend, об этом заявил заместитель председателя правления Азербайджанского бюро туризма Рашад Алиев в ходе панельного выступления в рамках азербайджано-турецкого инвестиционного форума.

По его словам, совместно с минздравом Азербайджана и Ассоциацией оздоровительного туризма Германии идет работа над процессом сертификации нафталанской нефти, а также готовится план действий.

"Это очень сложный процесс. Основная часть сертификации начнется с SOCAR. Одно из первых мест, которое приходит на ум, когда речь идет об оздоровительном туризме – это город Нафталан. В Нафталане определенные процедуры и мероприятия в сфере оздоровительного туризма продолжаются за счет нафталанской нефти. Совместно с Исполнительной властью города Нафталан мы развивали туризм. Основным направлением этой концепции является сам оздоровительный туризм. Самым главным в Нафталане является престижный проект – проект плана дополнительных мер, связанных с повышением роли нафталанской нефти в развитии оздоровительного туризма. Данный проект скоро будет завершен. В рамках проекта мы привнесем общий стратегический подход к нафталанской нефти. После утверждения проекта мы начнем шаги в процессе международной сертификации нафталанской нефти", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит азербайджано-турецкий инвестиционный форум.

В рамках форума будут рассмотрены возможности расширения азербайджано-турецкого сотрудничества по различным направлениям, подписаны инвестиционные соглашения и соглашения о сотрудничестве.

В мероприятии принимают участие более 600 представителей государственных учреждений и частного сектора из обеих стран.

В рамках форума проходят панельные сессии, охватывающие секторы инвестиций, торговли, сельского хозяйства, оборонной промышленности, "зеленой" энергетики, оздоровительного туризма.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!