В Азербайджане состоялась панельная сессия, посвященная сотрудничеству в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности

БАКУ/Trend/ - В рамках Азербайджано-турецкого инвестиционного форума состоялась панельная сессия "Диалог в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности: текущие вызовы и современные решения".

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана.

Отмечается, что на сессии, прошедшей под модераторством директора Центра аграрных инноваций Анара Джафарова, выступили министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов, заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова, председатель Агентства пищевой безопасности Гошгар Техмезли, глава Государственной службы по антимонополии и контролю за потребительским рынком Мамед Аббасбейли, заместитель министра сельского и лесного хозяйства Турции Абубекр Гизлигидер, член правления Azersun Holding Саваш Узан, председатель правления ООО Makrolizing Авни Демирджи и директор Агропарка Dost Мехмет Зеки Тугрул.

Была отмечена исключительная роль создания и развития инновационной среды для агробизнеса, в соответствии с современными вызовами. Как и в других сферах, государство оказывает поддержку внедрению инноваций и современных технологий в сфере сельского хозяйства. Так, одним из основных направлений деятельности в рамках "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым, является "Развитие устойчивого и конкурентоспособного сельского хозяйства и агробизнеса".

Было подчеркнуто, что в результате реализации определенных в Стратегии мер, в местах ведения сельского хозяйства, в том числе с применением современных технологий, будет повышено аграрное производство, переработка, продажи, повысится производительность, будут созданы новые рабочие места.

В рамках мероприятия обсуждены приоритетные направления сотрудничества в сфере сельского хозяйства, обеспечение безопасности поставок аграрной продукции, перспективные инновационные проекты в этой сфере, а также предоставлена информация о мерах поощрения в сфере сельского хозяйства.

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