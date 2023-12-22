В Баку прошла презентация по инструменту гибкой технической помощи ВБ Азербайджану

БАКУ /Trend/ - В Баку прошла презентация по инструменту гибкой технической помощи Азербайджану (AZTAF) Всемирного банка, сообщает в пятницу Trend.

Как сказала в ходе презентации координатор по программе AZTAF Лейла Тагиева, в рамках программы правительству Азербайджана предоставляется консультативная поддержка.

"AZTAF направлена на усиление управления государственных учреждений и государственного сектора, стимулирование экономических реформ, увеличение социальной инклюзивности и коммуникаций, внесение вклада в процесс эффективного восстановления после COVID-19", - подчеркнула она.

Тагиева отметила, что в рамках AZTAF финансируются девять компонентов технической помощи.

"Программа приведена в соответствие с пятью национальными приоритетами и стратегией социально-экономического развития на 2022-2026 годы. Общий бюджет программы составляет 5,25 миллиона евро", - сказала она.

По ее словам, ожидается, что реализация программы продолжится до апреля 2025 года.

"AZTAF реализуется в соответствии с четырьмя приоритетами ЕС: более сильное управление, более сильная экономика, связность и устойчивость, более сильное общество", - добавила Тагиева.

Тагиева также упомянула, что 9 компонентов технической помощи включают в себя такие направления как техническая помощь по поддержке в подготовке программы "умное село", техническая помощь по проведению реформ в сфере отчетности и корпоративного управления в государственных учреждениях, усиление системы государственных закупок, укрепление водной безопасности, цифровая коммуникация для инклюзивности и конкурентоспособности, техническая помощь для поддержки определению инвестиционных возможностей для обеспечения интервенции для энергоэффективности в общественных зданиях и обеспечения работы нормативной базы по энергоэффективности, устранение гендерной дискриминации на работе, поддержка женщин в сфере бизнеса и усовершенствование системы определения инвалидности.

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