По инициативе Kapital Bank состоялось следующее мероприятие "Data Talks"

БАКУ /Trend/ - Как ранее сообщалось, Kapital Bank вместе с компанией "SUP.VC" проводит мероприятия, связанные с актуальной темой современных баз данных. В рамках проекта, который будет продолжаться до конца года, состоялось очередное мероприятие в формате "Data Talk". На протяжении мероприятия участники обращались к спикерам с вопросами и получали от них рекомендации по данной теме.

В ходе мероприятия обсуждались различные темы, связанные с надёжными базами данных, такие как "Автоматизация процесса управления страховыми событиями" и "Управление рисковыми моделями".

Первым на мероприятии выступил эксперт по данным в области научного анализа в Центре экспертизы данных Kapital Bank – Джавид Гусейнов. Обладающий большим опытом в управлении рисками и моделировании, Д.Гусейнов получил образование в области компьютерных наук в Азербайджанско-Французском Университете. Он начал свою карьеру инженером по искусственному интеллекту в компании "Neuroil". Джавид Гусейнов продолжил свою работу в "Unibank" в качестве специалиста по риск-моделям. За это время он принимал участие в разработке скоринговых моделей в розничной торговле и бизнес-направлениях. С 2021-го года он начал работать в Kapital Bank.

Экспертом на мероприятии также был руководитель направления данных в PASHA Insurance" - Ульви Салман. Он получил образование в сфере экономического анализа в Азербайджанском Государственном Экономическом Университете. У.Салман начал свою карьеру в компании "Azersun Holding" в качестве специалиста по данным. Он является автором обширных исследований по риск-моделям. С 2022-го года он продолжает свою деятельность в компании PASHA Insurance.

Инициатива Kapital Bank создаёт возможности для профессионалов в области баз данных, а также для тех, кто заинтересован в личном развитии, способствуя обмену опытом и установлению новых контактов.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 31 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.