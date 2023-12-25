Последняя неделя кредитной кампании под 9,9% годовых!

БАКУ/Trend/ - Эта неделя - заключительная в рамках кампании выгодного кредитования от Yelo Bank, предоставляющей отличную возможность для реализации ваших планов до конца текущего года.

До 30 декабря включительно вы можете оформить кредит наличными до 50 000 манатов на срок до 12 месяцев по ставке всего 9,9% годовых. Комиссия составляет небольшие 0,5%, при этом максимальный срок кредитования может достигать 59 месяцев.

Для оформления кредита вы можете обратиться в любой филиал Yelo Bank, подать заявку онлайн через приложение Yelo или сайт yelo.az, а также позвонить по номеру 981.

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Используйте кредитный калькулятор, чтобы вычислить платежи по кредиту. У вас возникли вопросы по банковским услугам? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



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