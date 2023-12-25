Внесены изменения в бюджет Фонда обязательного медицинского страхования Азербайджана - Указ

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год".

Как сообщает в понедельник Trend, согласно указу, в Указ Президента Азербайджанской Республики "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год" в целях упорядочения доходов и расходов бюджета Фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год были внесены изменения.

Это следующие изменения:

1. В графе "Сумма (в манатах)” пункта 3.1 цифры "2.241.239.633,0" заменяются цифрами "2.301.959.633,0".

2. По подпункту 3.1.4:

2.1. В графе "Сумма (в манатах)" цифры "1.803.778.570,0" заменяются цифрами "1.873 778.570,0";

2.2. В графе "Сумма (в манатах)" первого абзаца цифры "1.653.778.570,0" заменяются цифрами "1.625.778.570,0";

2.3. В графе "Сумма (в манатах)" второго абзаца цифры "150 000 000,0" заменяются цифрами "248 000 000,0".

3. По подпункту 3.1.6:

3.1. В графе "Сумма (в манатах)" цифры "174.809.683,0" заменяются цифрами "165.529.683,0";

3.2. В графе "Сумма (в манатах)" второго абзаца цифры "4.000.000,0" заменяются цифрами "2.720.000,0";

3.3. В графе "Сумма (в манатах)" третьего абзаца цифры "50.000.000,0" заменяются цифрами "30.000.000,0";

3.4. В графе "Сумма (в манатах)" четвертого абзаца цифры "40.000.000,0" заменяются цифрами "55.000.000,0";

3.5. В графе "Сумма (в манатах)" седьмого абзаца цифры "10.000.000,0" заменяются цифрами "7.000.000,0".

4.3. В графе "Сумма (в манатах)" третьего пункта цифры "70.000.000,0" заменяются цифрами "9.280.000,0".