AccessBank объявляет о запуске кампании "Приобрети сейчас, плати через 2 месяца" для поддержки малого бизнеса и предпринимателей в сельском хозяйстве

БАКУ /Trend/ - Ваш местный европейский банк, AccessBank, с целью поддержки предпринимателей- микро – и агробизнеса, запустил уникальную кампанию, предлагая предпринимателям возможность оформить кредит сейчас и начать выплаты только через два месяца.

Согласно условиям кампании, представители малого бизнеса, а также предприниматели, задействованные в сфере сельского хозяйства, получившие кредит сейчас, освобождаются от выплат первые два месяца следующего года, с процентными платежами, предоставляемыми в подарок.

Кампания действует с 20 декабря 2023 года по 15 января 2024 года.

Дополнительную информацию о кампании можно получить, позвонив по номеру 151 или посетив ближайшие филиалы. Информацию о филиалах можно найти по следующей ссылке: https://www.accessbank.az/ru/our-bank/service-networks/

Для подачи заявки на кредит в соответствии с указанными условиями перейдите по следующей ссылке: https://www.accessbank.az/az/requests/microloan

AccessBank, являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, предоставляет свои услуги малым и средним предприятиям с 2002 года. Среди акционеров Банка Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. В настоящее время банк располагает 32-мя филиалами, 14 из которых находятся в Баку, а 18 – в регионах и продолжает предоставлять доступные финансовые решения для микро-, малого и среднего бизнеса.

Для получения более подробной информации об услугах банка можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, или посетить веб-сайт www.accessbank.az и страницы банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn). ЗАО AccessBank предоставляет услуги в соответствии с лицензией №245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной офис банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.