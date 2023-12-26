Банк АВВ предлагает кредиты со специальными новогодними скидками!

БАКУ /Trend/ - Банк АВВ запустил уникальную новогоднюю кампанию по кредитованию наличными “Xoş-beş”. Оформляя наличный кредит в банке АВВ, клиенты имеют возможность получить скидки на годовую процентную ставку. Новые клиенты банка, а также те, у кого не было активных или закрытых кредитов в АВВ в течение последних 90 дней, получат скидку в размере 3% на годовую процентную ставку. Клиенты, погашающие активный кредит в других банках, получат дополнительную скидку 2%. Так, клиенты с официальным доходом, получающие зарплату на карту любого банка, могут воспользоваться скидкой до 5%.

Условия кредита:

Сумма до 40 000 манатов

Срок до 60 месяцев

Комиссия - 0%

Страховой сбор - 0%

Годовая процентная ставка – от 10,9%

Кампания продлится до 15 января 2024 года.

Кредит наличными для реализации ваших пожеланий можно оформить через ABB mobile, на сайте банка или в любом филиале АВВ. Чтобы избежать очередей, рекомендуем заблаговременно записаться на Randevu на сайте банка. При оформлении кредита в филиале, клиент в качестве подарка получает TamKart.

Иформацию о современных полезных и универсальных продуктах и ​​услугах банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице банка.