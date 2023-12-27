AccessBank и BlueOrchard: новый этап развития с кредитом на $10 млн для поддержки малого бизнеса в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - AccessBank, нацеленный на поддержку развития динамичного предпринимательства в Азербайджане, с гордостью объявляет о подписании нового кредитного соглашения. Признанный лидером в финансировании микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ), банк успешно завершил привлечение средств от престижного международного финансового партнера — инвестиционной компании BlueOrchard Microfinance Fund, управляемой швейцарской BlueOrchard.

AccessBank привлек трехлетний кредит в размере 10 млн долларов США от BlueOrchard Microfinance Fund, который будет направлен на финансирование микрокредитов в Азербайджане. Привлечение очередного кредита, позволит AccessBank-у увеличить портфель бизнес-кредитов ММСП, а также расширить меры по поддержке развития предпринимательства в Азербайджане.

«Новый механизм финансирования от BlueOrchard Microfinance Fund отражает не только доверие, которым наш банк обладает в мировом финансовом сообществе, а также подчеркивает финансовую устойчивость банка. Я хотел бы поблагодарить наших коллег из BlueOrchard Microfinance Fund за поддержку дальнейшего укрепления бизнес-сообщества в Азербайджане», - заявил председатель правления AccessBank-а Давит Циклаури.

«Мы рады объявить о нашем новом партнерстве с AccessBan, с целью поддержки твердой приверженности банка финансовой доступности и поддержки ММСП. Мы с нетерпением ждем начала совместного позитивного вклада во благо азербайджанского народа», - сказал главный кредитный директор BlueOrchard Microfinance Fund Нормундс Мизис.

BlueOrchard Microfinance Fund - ведущий мировой менеджер в области социальных инвестиций. Как передовой социальный инвестор, фонд привержен созданию долгосрочного положительного воздействия на сообщества и окружающую среду. BlueOrchard был основана в 2001 году по инициативе ООН как первый в мире коммерческий управляющий фонд микрофинансовых инвестиций. На сегодняшний день BlueOrchard предлагает решения в области социальных инвестиций в различных классах активов, связывая миллионы предпринимателей в развивающихся и фронтовых рынках с инвесторами. BlueOrchard инвестировал более 10 миллиардов долларов США в более чем 105 странах. На декабрь 2022 года с поддержкой BlueOrchard доступ к финансовым услугам и смежным услугам получили более 280 миллионов людей с низким доходом в развивающихся и фронтовых рынках. BlueOrchard является членом группы Schroders. Дополнительную информацию можно получить на сайте: www.blueorchard.com

AccessBank являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, предоставляет свои услуги малым и средним предприятиям с 2002 года. Среди акционеров Банка Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. В настоящее время банк располагает 32-мя филиалами, 14 из которых находятся в Баку, а 18 – в регионах и продолжает предоставлять доступные финансовые решения для микро-, малого и среднего бизнеса.

Для получения более подробной информации об услугах банка можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, или посетить веб-сайт www.accessbank.az или страницы банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).

*ЗАО AccessBank предоставляет услуги в соответствии с лицензией №245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной офис банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.