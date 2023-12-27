ВТБ (Азербайджан) открыл в Хырдалане информационный стенд

БАКУ /Trend/ - ВТБ (Азербайджан) открыл в Хырдалане подразделение нового формата. Теперь физические лица смогут получить в нем консультации специалистов по продуктам и услугам банка. На территории пространства также установлен банкомат с круглосуточным доступом.

Инфостенд ВТБ находится на территории крупнейшего супермаркета Bizim Market на улице Галубийе 3/14.

«В этом году мы уделили большое внимание повышению доступности наших продуктов и представили рынку возможность оформления кредита и подписания документов без визита в банк. Мы также расширили свое физическое присутствие за пределами Баку. Информационный стенд в Хырдалане поможет клиентам определиться с выбором необходимых продуктов и услуг нашего банка. Кроме того, в 2024 году мы планируем расширить свою сеть на региональном уровне и открыть полноценный офис обслуживания в городе Гянджа», - прокомментировал член правления, директор департамента развития розничного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин.

Сегодня в республике работает 5 отделений и более 30 банкоматов ВТБ (Азербайджан). Информацию о продуктах банка, акциях и кампаниях можно узнать на сайте www.vtb.az/ru или по номеру контактного центра 986.