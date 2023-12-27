Халг Банк отмечает 19-летие!

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется 19 лет со дня основания ОАО «Халг» Банка. Именно в этот день - 27 декабря 2004 года Халг Банк получил лицензию Центрального Банка Азербайджанской Республики.

На сегодняшний день Халг Банк, является одним из самых динамично развивающихся финансовых учреждений региона, предоставляя клиентам современные и доступные банковские услуги посредством различных каналов продаж, в том числе филиальной сети покрывающую всю страну. Банк, нацеленный в своей деятельности на удовлетворение потребностей клиентов, продолжает расширять ассортимент своих продуктов и услуг, применяя различные цифровые и инновационные бизнес-решения, совершенствуя уровень обслуживания. На протяжении всех этих лет главными ценностями при сотрудничестве с партнерами и клиентами являются честность, доверие, уважение и оперативность.

В течение 19 лет Халг Банк активно участвовал в различных культурно-социальных проектах, проделав важную работу по сохранению культурного наследия нашего народа и его передаче будущим поколениям. В рамках проекта «Халг Аманаты» , который Банк осуществляет с 2010 года, было выпущено и представлено общественности 23 издания, посвященных талантливым представителям нашего народа.

Халг Банк выражает глубокую благодарность своим клиентам и партнерам за оказанное в сотрудничестве доверие, поздравляет с наступающим 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и желает в Новом году успехов и процветания.