За последние 5 лет минимальная зарплата в Азербайджане выросла в 2,7 раза - Сахиль Бабаев

БАКУ/ Trend/ - За последние пять лет минимальная зарплата в Азербайджане выросла в 2,7 раза.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на церемонии вручения премии "Dayaq" ряду представителей бизнеса.

"В рамках масштабных и многогранных программ социальных реформ, реализованных за последние пять лет, минимальная заработная плата в Азербайджане выросла в 2,7 раза. За указанный период средняя заработная плата выросла до 80 процентов, медианная заработная плата увеличилась в 2,2 раза, а фонд оплаты труда - в 2,7 раза. Занятость является основным направлением в политике азербайджанского государства. Без обеспечения занятости экономика страны не может развиваться и не может быть обеспечено благосостояние населения. Если мы посмотрим на реформы, проводимые главой государства, то увидим, что все меры направлены на повышение благосостояния населения, дальнейшее улучшение условий жизни граждан, а также направлены на расширение занятости", - отметил он.

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