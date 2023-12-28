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Впервые в Азербайджане количество работников государственного и частного секторов сравнялось - Сахиль Бабаев

Экономика Материалы 28 декабря 2023 19:55 (UTC +04:00)
Впервые в Азербайджане количество работников государственного и частного секторов сравнялось - Сахиль Бабаев

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/ Trend/ - Впервые в истории Азербайджана количество работников, работающих в государственном и частном секторах, сравнялось.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на церемонии вручения премии "Dayaq" ряду представителей бизнеса.

"На протяжении многих лет государственный сектор всегда доминировал в наемных трудовых отношениях. Впервые показатели в этом отношении выровнены. За последние пять лет в частном секторе создано более 400 000 рабочих мест. Шаг, предпринятый частным сектором в этой области, заслуживает высокой оценки, а проделанная работа является очень важной для развития экономики страны", - отметил он.

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