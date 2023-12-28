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За последние 5 лет ежемесячный размер адресной соцпомощи в Азербайджане вырос в три раза - Сахиль Бабаев

Экономика Материалы 28 декабря 2023 20:09 (UTC +04:00)
За последние 5 лет ежемесячный размер адресной соцпомощи в Азербайджане вырос в три раза - Сахиль Бабаев

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/ Trend/ - За последние пять лет ежемесячный размер адресной социальной помощи в Азербайджане вырос в три раза.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на церемонии вручения премии "Dayaq" ряду представителей бизнеса.

"За этот период минимальные пенсии в Азербайджане увеличились в 2,5 раза, социальные пособия и пенсии - в пять раз, а ежемесячный размер адресной социальной помощи - в три раза. Эти меры являются масштабными и комплексными. В целом социальные реформы охватывают более 4 миллионов граждан Азербайджана. Ежегодная сумма равна 7 миллиардам манатов. Эта цифра является наиболее ярким показателем социальной политики Азербайджана", - отметил он.

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