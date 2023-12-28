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Замминистра экономики назвал долю частного сектора в ВВП Азербайджана

Экономика Материалы 28 декабря 2023 20:30 (UTC +04:00)
Замминистра экономики назвал долю частного сектора в ВВП Азербайджана

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ / Trend / – Доля частного сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП) Азербайджана составляет 86,5 процента, а его доля в занятости – более 78 процентов.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов на церемонии вручения премии "Dayaq" ряду представителей бизнеса.

По его словам, 99,6 процента субъектов предпринимательства в Азербайджане являются МСП.

"В январе-ноябре 2023 года добавленная стоимость в ненефтегазовом секторе экономики выросла на 3,2 процента. В результате принятых мер по диверсификации экономики и повышению экспортного потенциала экспорт ненефтегазового сектора увеличился на 10,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг трех миллиардов долларов США. Предприниматели, в свою очередь, используют созданные для них благоприятные возможности и успешно работают", – отметил он.

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