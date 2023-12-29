В Азербайджане введен в эксплуатацию в тестовом режиме первый завод по производству промышленных взрывчатых веществ (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый в Азербайджане завод по производству промышленных взрывчатых веществ, построенный в Гяндже ООО «AzerBlast» – дочерней компанией Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold», начал работу в тестовом режиме.

28 декабря министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, начальник Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики, председатель Наблюдательного Совета ЗАО «AzerGold» Метин Эйнуллаев, замминистра экономики Самед Баширли, глава Исполнительной Власти города Гянджи Ниязи Байрамов, председатель Правления ЗАО «AzerGold» Закир Ибрагимов, члены компании «DM Service», являющейся частным партнером ООО «AzerBlast», а также представители министерств экологии и природных ресурсов, экономики и Азербайджанского Инвестиционного Холдинга осмотрели предприятие.

Участники мероприятия ознакомились с условиями, созданными на предприятии ООО «AzerBlast», учрежденном на основе модели государственно-частного партнерства, а также с целью удовлетворения растущего спроса на взрывчатые вещества гражданского назначения в нашей стране, устранения зависимости от импорта. Гендиректор ООО «AzerBlast» Ризван Бахшиев, предоставив информацию об имеющихся возможностях и технологиях производства завода, сказал, что на единственном в настоящее время в нашей стране предприятии по производству взрывчатых веществ гражданского назначения будет осуществляться производство взрывчатых веществ ANFO (тип взрывчатки, предназначенной для использования в сухой среде) и H-ANFO (тип взрывчатки, предназначенной для использования во влажной среде), используемых в горнодобывающей и строительной промышленности.

Было отмечено, что строительство предприятия общей площадью 5 665 кв. м началось в январе 2023 года, процесс строительства занял 12 месяцев. Производственная линия завода организована по технологическому дизайну турецкой компании HTD Kimya və Mühendislik A.Ş и с использованием оборудования производства Германии, Великобритании и Турции.

Доведя до внимания, что в настоящее время спрос на промышленные взрывчатые вещества в нашей стране удовлетворяется за счет импорта, было подчеркнуто, что с началом работы завода в полном режиме спрос на промышленные взрывчатые вещества в Азербайджане будет обеспечен за счет местного производства, а также устраниться зависимость от импорта. Так, на начальном этапе деятельности с учетом местного спроса и экспортного потенциала завод будет осуществлять ежегодное производство 14 000 тонн взрывчатых веществ ANFO и H-ANFO. Учитывая потенциал горнодобывающей промышленности Карабаха и Восточного Зангезура, освобожденных от оккупации под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, масштабные строительные проекты, а также более широкий экспортный потенциал, на следующем этапе планируется довести годовой объем производства завода до максимума –31 500 тонн. С этой целью на предприятии, которое начнет работу на начальном этапе с персоналом в 35 человек, планируется увеличить количество сотрудников до 65 человек в активный период производства.

Учитывая, что предприятие является потенциально опасной производственной площадкой, на заводе полностью обеспечена техническая безопасность в соответствии с требованиями местного и международного законодательства, а производство организовано в соответствии с высокими экологическими нормами и стандартами.

Отметим, что в проект завода по производству промышленных взрывчатых веществ вложено 15 млн. манатов. Указанные средства были вложены учредителями ООО «AzerBlast» без дополнительной нагрузки на государственный бюджет. Целью строительства завода в Гяндже является его расположение в непосредственной близости от главного горнодобывающего промышленного центра нашей страны, а также внесение дополнительного вклада в повышение экономической активности, занятости населения в регионе.