В Азербайджане срок обязательного применения детальных планов по строительным проектам откладывается еще на 3 года (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Срок обязательного применения детальных планов по строительным проектам откладывается еще на 3 года.

Как сообщает Trend, это отражено в изменении в закон "Об утверждении, вступлении в силу Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской Республики и связанном с этим правовом регулировании", подписанном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно статье 11.1 Градостроительного и строительного кодекса, строительные проекты должны соответствовать требованиям, установленным градостроительной документацией, в том числе детальным планом. Однако в связи с тем, что пока не завершена работа по разработке и утверждению детальных планов всех населенных пунктов и определенной части их территории, возникла необходимость в продлении срока обязательного применения детального плана (с очередной отсрочкой применения соответствующей статьи). Этот срок продлен с 11 до 14 лет. В последний раз он продлевался с 8 до 11 лет в 2021 году.