ЗАО «AzerGold» в очередной раз удостоено Национальной премии в области КСО

БАКУ /Trend/ - Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «AzerGold» в очередной раз удостоено Национальной премии в области Корпоративной социальной ответственности (КСО).

Премия присуждена ЗАО «AzerGold» за проект «Поддержка индивидуального развития лиц с расстройствами аутистического спектра», реализация которого началась в 2022 году в партнерстве с Фондом Гейдара Алиева и Общественным Объединением «Birgə və Sağlam». Акционерное общество объявили победителем конкурса в номинации «Хорошее здоровье и благополучие», являющейся одной из целей устойчивого развития ООН.

Отметим, что в рамках данного проекта в 2023 году в Гяндже был открыт Региональный центр аутизма. На сегодняшний день 75 детям с аутизмом, проживающим в Гяндже, Дашкесанском, Гейгельском, Геранбойском, Шамкирском и Товузском районах, на полностью бесплатной основе были оказаны реабилитационные услуги в соответствии с международными стандартами, а 150 человек с аутизмом прошли предварительную диагностическую оценку.

В общей сложности на конкурс было представлено 60 проектов от 35 компаний и организаций, действующих в Азербайджане. Конкурсной комиссией, представленной министерствами экономики, труда и социальной защиты населения, науки и образования, экологии и природных ресурсов, Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям и другими структурами, семь проектов были удостоены «Национальной премии КСО-2022».

Напомним, что ЗАО «AzerGold» впервые было удостоено Национальной премии в области КСО в 2019 году. Будучи первой государственной компанией, удостоенной этой награды, «AzerGold» был награжден в 2019 году за тренинговый проект «Адаптация индивидуальных аграрных хозяйств к изменениям климата», реализованный совместно с Общественным Объединением «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева. Проект был объявлен победителем конкурса «Национальная премия КСО-2019» в номинации «Борьба с изменением климата», которая является одной из целей устойчивого развития ООН.

ЗАО «AzerGold», которое своей активной деятельностью в горнодобывающей отрасли способствует экономическому развитию нашей страны, также постоянно держит в центре внимания цели устойчивого развития в зонах ответственности. Реализуя в Гянджа-Дашкесанском экономическом районе, где Акционерное Общество ведет свою активную деятельность, многочисленные проекты по таким направлениям, как охрана окружающей среды, образование, здравоохранение и др., ЗАО вносит свой вклад в проводимую государством политику по повышению благосостояния граждан.