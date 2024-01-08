Теперь карты и других банков в приложении Yelo!

БАКУ/Trend/ - Yelo Bank продолжает совершенствовать удобства для своих клиентов. С учетом использования карт других банков, в приложении Yelo были созданы специальные функции. Клиенты теперь могут добавлять свои карты, выпущенные другими банками, и осуществлять переводы на карты Yelo без комиссии, а также выплачивать кредиты Yelo. Независимо от того, в каком банке вы получаете зарплату, перевод средств на карту Yelo оказывается выгоднее, поскольку это позволяет зарабатывать до 6% годового дохода на остаток карты.



Основная цель приложения Yelo - обновление и упрощение банковского обслуживания клиентов за счет постоянного улучшения его функционала. На данный момент, используя приложение, которое мы привыкли видеть в банке, можно выполнить множество операций всего за несколько кликов и за короткое время. Вы можете заказать кредит или карту, не посещая банк, осуществлять денежные переводы как внутри страны, так и за рубеж, а также контролировать свои расходы и доходы.



Загрузите приложение сейчас и наслаждайтесь удобством Yelo в любое время и в любом месте: bit.ly/ylmbltb



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Yelo Bank – Яркий Банкинг!