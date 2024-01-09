Активы банковского сектора Азербайджана в 2023 году значительно выросли

БАКУ/Trend/ - По первичным данным активы банковского сектора Азербайджана по итогам 2023 года выросли на 4,5 процента по сравнению с показателем на конец 2022 года, достигнув 49,2 миллиарда манатов.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал президент Ассоциации банков Азербайджана (ABA) Закир Нуриев в ходе Азербайджанского финансового форума на тему "Достижения и вызовы".

"Кредитный портфель банков по сравнению с показателем на конец 2022 года вырос на 18,3 процента и достиг 23,2 миллиарда манатов", - подчеркнул он.

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