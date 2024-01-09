В 2023 году в Азербайджане страховые премии впервые превысили 1 миллиард манатов

БАКУ/Trend/ - В 2023 году в Азербайджане страховые премии впервые превысили один миллиард манатов, показав рост в 28 процентов по сравнению с показателем на конец 2022 года.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана (ASA) Эльмар Мирсалаев в ходе Азербайджанского финансового форума на тему "Достижения и вызовы".

"Доля страхового сектора в ВВП Азербайджана составила один процент. Как профессиональные участники страхового рынка, наша главная цель и задача – обеспечить устойчивость существующего, стабильного и растущего рынка. Важная реформа, проводимая Центральным банком для развития страхового сектора, придает нам уверености в том, что мы достигнем этой цели в ближайшие годы", - отметил он.

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