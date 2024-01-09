Активы небанковских кредитных организаций Азербайджана выросли в два раза

БАКУ/Trend - По итогам третьего квартала 2023 года активы небанковских кредитных организаций (НБКО) Азербайджана выросли в два раза и достигли 682 миллиона манатов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в ходе Азербайджанского финансового форума на тему "Достижения и вызовы" заявил председатель наблюдательного совета Ассоциации микрофинансирования Азербайджана Джалал Алиев.

Согласно его заявлению, 80 процентов этих активов, составляют кредиты.

"На 30 сентября 2023 года объем выданных клиентам кредитов превысил полмиллиарда манатов. Эта цифра значительно превышает соответствующий показатель 2019 года", - отметил он.

Он также подчеркнул важность деятельности банковских учреждений, государства и Центрального банка, которая играет ключевую роль в регулировании финансовой сферы.

"Особое внимание уделяется программам и стратегиям, реализуемым государством, влияющим на повышение уровня жизни граждан, увеличение занятости и доходов, а также на повышение благосостояния населения", - сказал он.

В этом контексте Джалал Алиев упомянул указ от 28 февраля 2019 года о дополнительных мерах, связанных с решением проблемных долгов физических лиц.

"Сегодня мы живем в эпоху развития цифровых финансовых услуг, когда искусственный интеллект расширяет сферу своей деятельности. Увеличение использования Интернета и мобильных устройств привело к появлению большого количества платформ, включая кредитные бюро и платформы с легким финансированием. Банковские и кредитные организации активно интересуются инновациями и достижениями в области цифровых технологий, и мы уверены, что этот вопрос станет одним из важнейших в будущем", - добавил он.

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