Азербайджан является страной с самым развитым финансовым сектором в регионе - Закир Нуриев

БАКУ/Trend/ - На сегодняшний день Азербайджан является страной с самым развитым финансовым сектором в регионе.

Как передает во вторник Trend, об этом журналистам сказал президент Ассоциации банков Азербайджана (ABA) Закир Нуриев в кулуарах Азербайджанского финансового форума на тему "Достижения и вызовы".

"Сегодня Азербайджан является страной с самым развитым финансовым сектором в регионе. Учитывая этот момент, мы считаем, что необходимо согласовать меры, которые мы будем реализовывать в предстоящий период, чтобы еще больше расширить их географию для дальнейшего повышения нашей репутации в регионе. При этом самым важным моментом является то, что успех финансового сектора сегодня – это именно та общественно-политическая стабильность, которая сложилась в нашей стране. Благодаря последовательной, устойчивой, успешной экономической политике, реализуемой в Азербайджане, банковский сектор и другие участники финансового сектора смогли добиться собственного развития и успеха", - отметил он.

По его словам, на сегодняшний день в финансовом секторе Азербайджана работают более 30 тысяч человек.

"Впервые в стране участники финансового сектора совместно реализуют форум. Это наш первый форум, и мы будем продолжать двигаться дальше. Наша главная цель – определить достижения, которых мы достигли на данный момент, дальнейшее расширение рамок нашего сотрудничества и проведение дискуссий по дальнейшему укреплению межсекторальных отношений. И в то же время, идея, которая особо упоминается на этом форуме, заключается в том, что сегодня Азербайджан является центром всей деятельности, осуществляемой в финансовой сфере региона", - добавил он.

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