На 80 процентов обращений клиентов Unibank отвечает с помощью искусственного интеллекта

БАКУ/Trend/ - На данный момент 80 процентов обращений клиентов, поступающих в мессенджер (центр поддержки), Unibank отвечает с помощью искусственного интеллекта.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал председатель совета директоров ОАО Unibank Фарид Абушов в ходе панельных дискуссий по теме "Достижения и вызовы".

"Unibank начал использовать искусственный интеллект для обработки запросов клиентов и контроля качества ответа. Мы верим, что искусственный интеллект внесет большой вклад в банковский сектор. Банк уже преуспел в этом направлении. Сегодня мы уже отвечаем на 80 процентов запросов клиентов, поступающих через мессенджер, с помощью искусственного интеллекта. Система обрабатывает запросы, поступившие через мессенджер, и предоставляет вариант ответа специалисту операционного центра. Это означает, что на запросы клиентов отвечают в более короткие сроки, тратится меньше времени. Уже начаты испытания по реагированию на обращения без какого-либо вмешательства, чисто на эффекте искусственного интеллекта. В ближайшие полтора года мы планируем сократить расходы в этом направлении на 30 процентов", - отметил он.

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