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Ассоциация банков Азербайджана о списании кредитных задолженностей участников Отечественной войны

Экономика Материалы 9 января 2024 13:27 (UTC +04:00)
Ассоциация банков Азербайджана о списании кредитных задолженностей участников Отечественной войны

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Банки в Азербайджане могут рассмотреть списание кредитных задолженностей участников Отечественной войны на основе дополнительных обращений.

Как передает во вторник Trend, об этом журналистам сказал президент Ассоциации банков Азербайджана (ABA) Закир Нуриев в кулуарах Азербайджанского финансового форума на тему "Достижения и вызовы".

"Задолженность лиц, погибших в антитеррористических операциях локального характера и во время Отечественной войны, а также их семей, была полностью списана банками. Также временно приостановлено начисление процентов по кредитам ветеранов войны, и в некоторых случаях их долги могут быть списаны в соответствии с дополнительными обращениями. Азербайджанские банковские и страховые системы будут помогать в решении текущих и потенциальных проблем", - отметил он.

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