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В Баку упразднена компания "Sabina Perfumery&Cosmetics"

Экономика Материалы 9 января 2024 15:51 (UTC +04:00)
В Баку упразднена компания "Sabina Perfumery&Cosmetics"

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Баку упразднена компания "Sabina Perfumery&Cosmetics".

Как сообщает во вторник Trend, объявление об этом опубликовала Государственная налоговая служба Азербайджана.

Кредиторы могут в течение двух месяцев предъявить свои требования по адресу: Сабаильский район, ул. Азиза Алиева, дом 11.

Отметим, что общество с ограниченной ответственностью "Sabina P and C" было зарегистрировано в 2004 году. Законным учредителем компании является Гулиев Эльмар Рамиз оглу.

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