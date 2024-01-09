БАКУ /Trend/ - В Баку упразднена компания "Sabina Perfumery&Cosmetics".

Как сообщает во вторник Trend, объявление об этом опубликовала Государственная налоговая служба Азербайджана.

Кредиторы могут в течение двух месяцев предъявить свои требования по адресу: Сабаильский район, ул. Азиза Алиева, дом 11.

Отметим, что общество с ограниченной ответственностью "Sabina P and C" было зарегистрировано в 2004 году. Законным учредителем компании является Гулиев Эльмар Рамиз оглу.

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