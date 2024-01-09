В 2023 году в Азербайджане страховые премии впервые превысили 1 миллиард манатов (дополнено)

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БАКУ/Trend/ - В 2023 году в Азербайджане страховые премии впервые превысили один миллиард манатов, показав рост в 28 процентов по сравнению с показателем на конец 2022 года.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана (ASA) Эльмар Мирсалаев в ходе Азербайджанского финансового форума на тему "Достижения и вызовы".

По его словам, страховой сектор в Азербайджане за последние три года сыграл значительную роль в развитии финансового рынка.

"Доля страхового сектора в ВВП Азербайджана составила один процент. Как профессиональные участники страхового рынка, наша главная цель и задача – обеспечить устойчивость существующего, стабильного и растущего рынка. Важная реформа, проводимая Центральным банком для развития страхового сектора, придает нам уверености в том, что мы достигнем этой цели в ближайшие годы", - подчеркнул он.

Отметим, что ASA является неправительственной организацией, объединенной на основе общих интересов, созданной на основе принципов волонтерства и юридического равенства членов, которая не предусматривает получение дохода в качестве основной цели своей деятельности.

Основной целью ассоциации является содействие развитию страховых и перестраховочных компаний, действующих в Азербайджана и являющихся членами ассоциации, развитие их социально - экономических, информационных и других программ и расширение научных знаний в этой области.

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