Назван рост чистой прибыли банковского сектора Азербайджана в 2023 году (дополнено)

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БАКУ/Trend/ - По первичным данным чистая прибыль банковского сектора Азербайджана по итогам 2023 года выросла на 17 процентов по сравнению с показателем на конец 2022 года, достигнув около 1,1 миллиарда манатов.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал президент Ассоциации банков Азербайджана (ABA) Закир Нуриев в ходе Азербайджанского финансового форума на тему "Достижения и вызовы".

"Чистая прибыль банков в 2023 году выросла на 17 процентов, составив около 1,1 миллиарда манатов, а капитализация банковского сектора Азербайджана в 2023 году выросла на 8,4 процента - до 6,1 миллиарда манатов", - подчеркнул он.

В своем выступлении Нуриев также озвучил объем активов банковского сектора Азербайджана. Так, активы банков страны по предварительным оценкам в 2023 году выросли на 4,5 процента - до 49,2 миллиарда манатов, а объем кредитного портфеля за прошлый год увеличился на 18,3 процента - до 23,2 миллиарда манатов.

Отметим, что ABA была основана коммерческими банками в 1990 году. Основная цель ABA - представлять организации-члены, оказывать поддержку в удовлетворении их потребностей в различных видах бизнес-услуг и координировать их деятельность. В настоящее время членами ABA являются 23 банка и 6 небанковских организаций.