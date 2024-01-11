Россия получила очередную партию пищевого яйца из Азербайджана

БАКУ/Trend/ - 11 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена очередная партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 18,63 тонны (306 тысяч штук) для дальнейшей реализации на территории России, передает в четверг Trend со ссылкой на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

"По прибытию груза на СВХ проведен отбор проб для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции. По состоянию на 11 января в Россию из Азербайджана ввезено 1,5 миллиона штук яиц (90,63 тонны)", - говорится в сообщении федеральной службы.

Отметим, что сегодня ежедневное производство куриных яиц в Азербайджане составляет около 5 миллионов штук, а ежедневный спрос - около 3,6 миллиона. На экспорт отправляется только продукция сверх спроса.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!