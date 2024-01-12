В Азербайджане начался новый этап в развитии частного сектора - Мамед Мусаев

БАКУ /Trend/ - В результате широкомасштабных работ, проведенных под руководством Президента Ильхама Алиева, начался новый этап в развитии частного сектора.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики Мамед Мусаев в ходе проходящей в Баку конференции на тему "Государственно-предпринимательское партнерство: основа устойчивой экономики".

"Расширяются государственно-предпринимательские отношения, укрепляется предпринимательство как в регионах, так и в крупных городах. Азербайджанские предприниматели также реализуют ряд проектов в зарубежных странах. Меры государственной поддержки, принятие новых законов, основанных на передовом опыте, увеличивают вклад частного сектора в экономическое развитие. Сегодня реализация инновационных и приоритетных проектов в рамках государственно-частного партнерства повышает эффективность экономики", - отметил он.

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