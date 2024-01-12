БАКУ /Trend/ - Предпринимательская деятельность в Азербайджане за прошедший период приобрела масштабный характер.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики Мамед Мусаев в ходе проходящей в Баку конференции на тему "Государственно-предпринимательское партнерство: основа устойчивой экономики".

Он подчеркнул, что в настоящее время количество людей, активно занимающихся предпринимательской деятельностью в Азербайджане, составляет более 759 тысяч.

"В Азербайджане реализуются улучшение среды свободной конкуренции, упрощение административных процедур, налоговые льготы и субсидии, финансовая поддержка реального сектора и другие меры. В результате, предпринимательская деятельность в стране за прошедший период приобрела масштабный характер. Азербайджанские бизнесмены активно участвуют в проектах, реализуемых в зарубежных странах, инвестируют в различные сферы и признаны надежными партнерами", - отметил он.

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