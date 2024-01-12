Названа сумма льготных кредитов, предоставленных Фондом развития предпринимательства Азербайджана

БАКУ /Trend/ - За последние 20 лет Фондом развития предпринимательства Азербайджана предоставлены льготные кредиты более 45,6 тысячи субъектам предпринимательства.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики Мамед Мусаев в ходе проходящей в Баку конференции на тему "Государственно-предпринимательское партнерство: основа устойчивой экономики".

"Субъектам предпринимательства было предоставлено льготных кредитов на сумму более 3 миллиардов манатов, создано более 176 тысяч новых рабочих мест", - отметил он.

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