В Азербайджане стратегические валютные резервы увеличились почти в 43 раза - Мамед Мусаев

БАКУ /Trend/ - За последние 20 лет в Азербайджане стратегические валютные резервы увеличились более чем в 42,8 раза и к концу 2023 года достигли 68,5 миллиарда долларов США.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики Мамед Мусаев в ходе проходящей в Баку конференции на тему "Государственно-предпринимательское партнерство: основа устойчивой экономики".

Мусаев отметил, что стремительное экономическое развитие Азербайджана было высоко оценено мировыми рейтинговыми организациями.

"В отчете, опубликованном международным рейтинговым агентством Fitch Ratings, долгосрочный рейтинг страны в местной и иностранной валюте был подтвержден как "позитивный". По мере улучшения финансовых возможностей страны уменьшалась ее зависимость от внешних заимствований. В результате, если в 2003 году доля внешнего долга в ВВП составляла 21,6 процента, то в 2022 году она снизилась до 10 процентов", - отметил он.

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