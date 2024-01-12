В Азербайджане в рамках механизма поощрения инвестиций реализовано 585 проектов

БАКУ/Trend - В рамках механизма поощрения инвестиций в Азербайджане, начиная с 2016 года, реализовано 585 проектов.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики Мамед Мусаев в ходе проходящей в Баку конференции на тему "Государственно-предпринимательское партнерство: основа устойчивой экономики".
"В результате реализации проектов, в экономику инвестировано более 5,6 миллиарда манатов и создано более 38 тысяч рабочих мест", - отметил он.
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