Azer Turk Bank успешно завершил прошлый год

БАКУ/Trend/ - По состоянию на 1 января 2024 года активы государственного банка Azer Turk Bank находились на уровне 995,5 млн манатов.

Объем кредитного портфеля банка составил 447,4 млн манатов, что на 40% больше прошлогоднего показателя.

За отчетный период доходы банка составили 92,5 млн манатов, расходы - 78,5 млн манатов.

В 2023 году Azer Turk Bank достиг чистой прибыли в размере 14 млн манатов, что на 28% больше показателя предыдущего периода.

Объем совокупного капитала банка увеличился на 25% и составил 78,5 млн манатов.

Общий объем обязательств банка находится на уровне 911 млн манатов.

Вклады населения в банке составляют 214,5 млн манатов. Всего банком привлечено депозитов на сумму 483 млн манатов.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings утвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Azer Turk Bank на уровне B+/B. Прогноз по рейтингу – «стабильный».

75% акций ОАО "Azer-Turk Bank", действующего с 1995 года, принадлежат Азербайджанскому государству.

Указом Президента Азербайджанской Республики от 16 июля 2022 года Открытое Акционерное Общество «Azer-Turk Bank» передано под управление Азербайджанского Инвестиционного Холдинга.