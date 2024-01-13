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В Азербайджане пройдет заседание Ассоциации оценщиков тюркоязычных государств

Экономика Материалы 13 января 2024 12:05 (UTC +04:00)
В Азербайджане пройдет заседание Ассоциации оценщиков тюркоязычных государств

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В мае текущего года в Азербайджане пройдет заседание Ассоциации оценщиков тюркоязычных государств.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал председатель Общества оценщиков Азербайджана (AQC) Вугар Орудж в ходе проходящего в Баку форума "Отчетность и прозрачность в контексте вызовов новой эры".

"Наше общество участвовало в создании Союза оценщиков тюркоязычных государств. Прошлый год был важным годом для AQC. В конце прошлого года мы подписали соглашение со Счетной палатой. Это очень хорошая традиция. Нам необходимо привлекать к этому направлению и другие учреждения", - отметил он.

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