Первый в 2024 году контейнерный поезд из Китая прибыл в Азербайджан по ТМТМ

БАКУ /Trend/ - Контейнерный поезд Сиань (КНР) – Баку (Азербайджан), следующий по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, или Средний коридор) транзитом через Казахстан, прибыл в пункт назначения.

Как передает в субботу Trend, поезд преодолел расстояние из пункта отправки в пункт назначения за 11 дней.

Поезд состоит из 55 сорокафутовых контейнеров с различными товарами народного потребления, электромобилями, строительными материалами, трубами разного диаметра и другой продукцией.

В настоящее время планируется запуск еще одного контейнерного поезда из Сианя в Баку.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.