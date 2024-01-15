ТуранБанк подвел итоги 2023 года

БАКУ /Trend/ - ТуранБанк, продолжая расширять свою деятельность в финансовом секторе Азербайджана, сохранил собственные позиции на рынке по финансовым показателям 2023 года.

По итогам прошедшего года общие активы ТуранБанк составили 822.8 млн манатов.

Выданные клиентам кредиты, увеличившись на 14.7%, или 80.9 млн манатов, достигли 629.4 млн манатов. А объем кредитов, выданных бизнес-клиентам банка, увеличившись на 17.1%, или 53.8 млн манатов, составил 367.6 млн манатов.

Следуя поставленным стратегическим целям в отчетный период ТуранБанк увеличил также объем депозитного портфеля. Таким образом, общий депозитный портфель по сравнению с концом прошлого года вырос на 6.9%, или на 29.6 млн манатов, и составил 458.9 млн манатов, в том числе депозиты физических лиц выросли на 20.3%, или на 66.7 млн манатов, достигнув 394.6 млн манатов.

Помимо этого, банк в 2023 году успешно развивал партнерские отношения с международными финансовыми организациями в направлении привлечения кредитных линий для институционального развития и финансирования субъектов предпринимательства.

Стоит отметить, что ТуранБанк поддерживает непрерывное развитие ненефтяного сектора, сотрудничая по проектам малого и среднего бизнеса с такими влиятельными финансовыми институтами, как Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Исламская корпорация развития частного сектора (ICD), Фонд микрофинансирования EMF, Инвестиционный фонд Incofin, ECO Trade.

В течение года ТуранБанк исполнил мечты детей шехидов и ветеранов, оказав финансовую поддержку спортивному лагерю YAŞAT, организованному Фондом YAŞAT в рамках программы «Корпоративная социальная ответственность». Также банк, продолжающий усилия по озеленению нашей страны, присоединился к акции по посадке деревьев, организованной в связи со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева.

В отчетном периоде в соответствии со стратегией развития сети обслуживания ТураняБанк открыл для частных и корпоративных клиентов две новые точки продаж - отдел Fəvvarələr и филиал "Гарадаг". Кроме того, TуранБанк предпринял шаги по расширению цифровизации и расширил сферу дистанционных услуг. Так, в течение 2023 года через мобильное приложение банка стали доступны клиентам такие услуги, как Apple Pay, Google Pay, TezÖde, «Золотая Корона», «Денежные переводы за границу», «Возврат НДС», «Установить ПИН-код самостоятельно».

Действуя с 1992 года, ТуранБанк обслуживает индивидуальных и корпоративных клиентов через 21 точку продаж. Дополнительную информацию о сети обслуживания ТуранБанк по стране можно получить, перейдя по ссылке.

Подробную информацию о продуктах и услугах, предоставляемых банком, можно получить, позвонив в Информационный центр по телефону (012) 935, а также посетив официальный сайт ТуранБанк или страницы в социальных сетях (Facebook, Instagram и др.).

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