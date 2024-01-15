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AccessBank объявляет тендер на программное обеспечение Vulnerability scanner Rapid7 InsightVM for simultaneous scanning of 512 hosts

Экономика Материалы 15 января 2024 11:00 (UTC +04:00)
AccessBank объявляет тендер на программное обеспечение Vulnerability scanner Rapid7 InsightVM for simultaneous scanning of 512 hosts

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БАКУ /Trend/ - AccessBank приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере.

Как сказано в сообщении банка, тендер объявлен на программное обеспечение Vulnerability scanner Rapid7 InsightVM for simultaneous scanning of 512 hosts.

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу [email protected] либо по номеру: (+994 55) 505 69 59 для получения подробной информации.

Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: До 18:00 24.01.2024

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