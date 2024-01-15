AccessBank объявляет тендер на программное обеспечение Vulnerability scanner Rapid7 InsightVM for simultaneous scanning of 512 hosts

БАКУ /Trend/ - AccessBank приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере.

Как сказано в сообщении банка, тендер объявлен на программное обеспечение Vulnerability scanner Rapid7 InsightVM for simultaneous scanning of 512 hosts.

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу [email protected] либо по номеру: (+994 55) 505 69 59 для получения подробной информации.

Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: До 18:00 24.01.2024