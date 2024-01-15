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Yelo Bank заработал более 20 миллионов

Экономика Материалы 15 января 2024 11:34 (UTC +04:00)
Yelo Bank заработал более 20 миллионов

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БАКУ /Trend/ - Yelo Bank опубликовал финансовые результаты за 2023 год. Анализ данных показывает, что прошедший год стал существенно значимым для банка. Главным достижением стал четырехкратный рост чистой прибыли, превысившей 20 миллионов манатов.

  • В прошлом году Yelo Bank продемонстрировал динамичный рост кредитного портфеля. Его объем увеличился на 23%, что составляет 142 миллиона манатов, тем самым достигнув отметки в 764 миллиона манатов.
  • Согласно стратегии банка, бизнес-кредиты являются ключевым элементом кредитного портфеля, составляя 63%. Объем выданных в прошлом году бизнес-кредитов достиг 466 миллионов манатов. А сам портфель бизнес-кредитов увеличился на 22%, превысив 483 миллиона манатов.
  • В 2023 году было выдано потребительских кредитов на сумму более 268 миллионов манатов. Это способствовало росту кредитного портфеля в данном сегменте на 61 миллион манатов, или на 28%, составив в итоге 281 миллион манатов. Примечательно, что более 60% потребительских кредитов были выданы через онлайн-каналы.
  • Объем срочных вкладов физических лиц в банке увеличился на 36% за год, достигнув полумиллиарда. Это подтверждает привлекательность сберегательных продуктов Yelo Bank для населения.
  • Банк также отметил рост процентных и непроцентных доходов. Процентные доходы за год составили 113 миллионов манатов, увеличившись на 30%, в то время как непроцентные доходы достигли 12 миллионов манатов, что означает 21% роста.
  • За отчетный период общий капитал банка превысил 109 миллионов манатов, что на 16 миллионов манатов больше по сравнению с концом 2022 года.

В прошлом году Yelo Bank активно расширял свою сеть обслуживания в регионах. Были открыты новые филиалы с цифровой концепцией в Хачмазе, Товузе и Масаллы. В 2024 году планируется открытие новых филиалов, соответствующих концепции яркого банкинга, а также модернизация существующих филиалов.

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