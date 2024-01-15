AccessBank объявил свои финансовые результаты за 2023 год

БАКУ /Trend/ - AccessBank, являющийся лидером рынка кредитования микро-, малого и среднего бизнеса, объявил свои финансовые результаты за 2023 год.

Для получения более подробной информации, можно пройти по ссылке: https://www.accessbank.az/az/our-bank/in-figures/

По итогам 2023 года, банк продемонстрировал значительный рост в финансовых показателях, достигнув чистой прибыли в размере 39,8 миллиона манатов, в то время как в 2022 году этот показатель составил 15,0 миллиона манатов.

В результате показатель достаточности капитала банка был дополнительно укреплен, а его совокупный капитал увеличился на 41,9% или 42,3 миллиона манатов, достигнув отметки в 143,5 миллиона манатов, что в 2,9 раза превышает нормативное требование.

Драйверами указанного роста можно выделить увеличение кредитного портфеля, особенно в сфере бизнес-кредитов, повышение уровня доверия вкладчиков к банку, а также успешное привлечение новых международных кредитов. Итак, в течение последнего года отмечаются следующие изменения:

- Кредитный портфель банка вырос на 24,6%, превысив отметку в 1 миллиард манатов. На конец отчетного периода общий объём кредитного портфеля составил 1 013,8 миллиона манатов.

- Бизнес-кредиты занимают 76,9% кредитного портфеля, что составляет 780,0 миллиона манатов. За отчетный период бизнес-портфель вырос на 23,0%, что составляет увеличение на 146,0 миллионов манатов. На регионы приходится 55,3% выданных в течение года бизнес-кредитов.

- Депозитный портфель банка превысил 1 миллиард манатов и на конец 2023 года составил 1 051,6 миллиона манатов, увеличившись на 22,3% по сравнению с 2022 годом.

- Срочные вклады населения увеличились на 20,9%, достигнув объёма в 722,1 миллиона манатов.

- AccessBank в 2023 году привлек кредит в размере 51,0 миллиона манатов в национальной валюте от международных кредиторов. Из этой суммы 8,5 миллиона манатов предоставлены в форме "зеленого" финансирования, что стало новшеством в финансовом секторе страны.

- Активы банка увеличились до 1,4 миллиарда манатов, что на 19,1% больше, чем в 2022 году.

- Процентные доходы увеличились на 39,0% по сравнению с 2022 годом и составили 195,3 миллиона манатов. Чистый процентный доход вырос на 46,0% по сравнению с 2022 годом и достиг 122,0 миллиона манатов.

- Непроцентные доходы увеличились на 36,7% по сравнению с предыдущим годом и составили 17,9 миллиона манатов.

- Чистая операционная прибыль в 2023 году достигла 56,3 миллиона манатов. В 2022 году аналогичный показатель составил 22,9 миллиона манатов.

- Ликвидная позиция банка стабильна, и коэффициент ликвидности составляет 73,7%, что в 2,5 раза превышает минимальную норму, установленную ЦБА.

AccessBank, являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, предоставляет свои услуги малым и средним предприятиям с 2002 года. Среди акционеров Банка - Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. В настоящее время банк располагает 32-мя филиалами, 14 из которых находятся в Баку, а 18 – в регионах, и продолжает предоставлять доступные финансовые решения для микро-, малого и среднего бизнеса.

Для получения более подробной информации об услугах банка можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, или посетить веб-сайт www.accessbank.az или страницы банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).

*ЗАО AccessBank предоставляет услуги в соответствии с лицензией №245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной офис банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.