БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) усилила меры безопасности на производственных участках.

Об этом сказали в понедельник в SOCAR в ответ на запрос Trend.

«На производственные площадки ПО «Азнефть» была отправлена телефонограмма в связи с ожидаемым изменением погоды с утра 13 по 15 января. В соответствии с этим на производственных участках усилены меры безопасности. Ограничены опасные работы, приняты соответствующие меры по охране здоровья персонала в рамках норм труда, проведены просветительские мероприятия», - сказали в компании.

В SOCAR добавили, что за этот период эвакуация не проводилась.

Отметим, что SOCAR занимается разведкой нефтяных и газовых месторождений, добычей, переработкой и транспортировкой нефти, газа и газового конденсата, реализацией нефти и продуктов нефтехимии на внутреннем и международном рынках, поставками природного газа промышленным предприятиям и населению в Азербайджане, а также в Европу.

Компания ведет различную деятельность в таких странах, как Турция, Грузия, Румыния, Швейцария, Германия и Украина, включая торговую деятельность преимущественно в Швейцарии, Сингапуре и Нигерии.

X: @Lyaman_Zeyn