В Азербайджане скоро будет запущена электронная кредитно-гарантийная система

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что электронная кредитно-гарантийная система в Азербайджане станет доступна предпринимателям в феврале 2024 года.

Об этом в среду отвечая на вопрос Trend в среду сказал председатель правления Фонда развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана Осман Халиев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"С технической точки зрения все готово. В настоящее время мы готовим соответствующие документы. Ожидаем, что в феврале текущего года система будет запущена", - отметил он.

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